السلطات الأمنية الليبية تعثر على سبعة جثث للبحارة المصريين

تمكنت السلطات الأمنية الليبية مساء اليوم من العثور على عدد سبعة جثث من البحارة المصريين الغارقين بالمياه الليبية تحديداً بمنطقة ” رأس التين ” شرق مدينة درنه .

وأضح النقيب عبد السلام الفايدى من إدارة أمن السواحل فرع طبرق بإنه تم العثور على الجثث فى مناطق ” البمبة ، ورأس الين ” الواقعة شرق مدينة درنه بحوالى 70 كيلو متر.

وأكد فى تصريحه الخاص لــــ” بوابة أفريقيا الإخبارية ” بإن العدد الكلى للمفقودين هو عشرة بحار ، و عثر على سبعة منهم إلى الأن غارقين ، وجارى البحث على الباقى بالمناطق الى ذكرت سلفاً .

و أشار بإن من شارك فى عمليات البحث هم ” أمن السواحل طبرق ، حرس السواحل طبرق ، قاعدة مرتوبة الجوية ، نقطة حرس السواحل و مفرزة الضفادع البشرية بمنطقة رأس التين ، مركز شرطة رأس التين ، مركز شرطة خليج البمبة ”

يذكر بأن جرافة مصرية غرقت بمنطقة رأس التين شرق مدينة درنه وعلى متنها 15 بحارآ مصريآ ونجاة عدد 5 مصرية وفقد الاخرين الأيام القليلة الماضية .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية