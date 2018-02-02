أنيستا يتفوق على تشافي برقم قياسي جديد مع برشلونة

كتب- محمود البي

تفوق أندريس إنيستا، قائد فريق برشلونة الإسباني، على الثنائي خوان سيجارا وتشافي هيرنانديز بـ71 مباراة رفقة البارسا في بطولة كأس ملك إسبانيا بعد تواجده في التشكيل الأساسي للفريق الكتالوني في لقاء فالنسيا اليوم، بذهاب نصف نهائي البطولة بملعب "كامب نوز".

وذكرت إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية، أن أنيستا يخوص المباراة رقم 71 مع برشلونة في الكأس متفوقا على الثنائي سيجارا وتشافي صاحبي 70 مباراة.

ويأتي أنيستا في المرتبة الثانية خلف جوسيب ساميتيير صاحب الـ75 مباراة.

يخوض أنيستا أمام فالنسيا، مباراته رقم 24 في الموسم الجاري، سجل هدفا وحيدا وصنع هدفين.

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