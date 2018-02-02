البرد وراء غياب الجماهير عن لقاء برشلونة وفالنسيا

كتب- محمود البي

سجل ملعب "كامب نو" معقل فريق برشلونة الإسباني، ثاني أسوأ حضور جماهيري خلال لقاء البارسا مع فالنسيا بذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا المقام حاليا بـ50.959 مشجع.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن الحضور الجماهيري اليوم من عشاق برشلونة، هو ثاني أسوأ رقم بملعب "كامب نو" في الموسم بعد لقاء البارسا مع سبورتنج البرتغالي في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا (48.336 مشجع) بعيدا عن لقاء لاس بالماس الذي غابت به الجماهير لأسباب أمنية.

وكشفت الصحيفة الكتالونية، عن سبب الحضور المتواضع لجماهير برشلونة بسبب البرد القاسي في العاصمة الكتالونية (8 درجات) بالإضافة إلى سقوط الأمطار لمدة ساعات قبل انطلاق المباراة.

وأبرزت الصحيفة في ختام تقريرها، بأن انخفاض الحضور الجماهيري في الموسم الجاري أصبح شيئا معتادا من الجماهير الكتالونية، خاصة خلال المباريات التي يغيب عنها البرغوث ليونيل ميسي، الذي يتواجد على رأس البارسا اليوم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا