منظمات سورية تتهم جوتيريش بمكافأة روسيا بإيفاده دي ميستورا إلى سوتشي

وجهت حوالى 150 جمعية ومنظمة تمثل المجتمع المدني السوري رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيتريش نشرت الخميس تتهمه فيها بمكافأة روسيا من خلال إيفاده مبعوثه الخاص ستيفان دي ميستورا إلى مؤتمر سوتشي وبالتالي إضفاء "شرعية الأمم المتحدة" على هذا المؤتمر.

وقالت الجهات الموقعة على الرسالة وبينها العديد من المجالس المحلية المعارضة إن الأمين العام للمنظمة الدولية أسبغ على المؤتمر الذي نظمته روسيا "شرعية الأمم المتحدة"، معتبرة أنه كان الأجدى به أن يفرض على النظام السوري الذي تدعمه موسكو أن يشارك بجدية في مفاوضات جنيف الرامية لإنهاء النزاع المستمر منذ نحو سبع سنوات.

وردا على سؤال عن هذه الانتقادات قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن روسيا قدمت ضمانات على أن نتائج مؤتمر سوتشي ستشكل "مساهمة" في مفاوضات جنيف.

ويعد مؤتمر سوتشي الأول الذي تنظمه روسيا على أراضيها بعدما لعبت دوراً بارزاً خلال العامين الماضيين في تغيير المعادلة العسكرية على الأرض في سوريا لصالح القوات الحكومية، وترافق ذلك مع تراجع دور الولايات المتحدة والدول الأوروبية السياسي في ما يتعلق بالنزاع.

وغاب عن المؤتمر الذي عقد برعاية كل من موسكو وطهران أبرز حلفاء دمشق، وأنقرة الداعمة للمعارضة، ممثلو هيئة التفاوض المعارضة المشاركة في مفاوضات جنيف، بالإضافة إلى الأحزاب الكردية التي أخذت على موسكو غضها النظر عن هجوم تركيا على منطقة عفرين في شمال سوريا.

وأعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا في ختام مؤتمر سوتشي أن اللجنة الدستورية المتفق عليها ستضم ممثلين لهيئة التفاوض المعارضة المشاركة في محادثات جنيف.

واختتم مؤتمر الحوار الوطني السوري بتصويت المشاركين على بيان ختامي تضمن الاتفاق على تأليف لجنة دستورية من ممثلين للحكومة والمعارضة "بغرض صياغة إصلاح دستوري يسهم في التسوية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 2254".

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