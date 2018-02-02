واشنطن لا تستبعد شن ضربات عسكرية بعد اتهامات بحصول هجمات كيميائية جديدة في سوريا

أعلن مسئول أميركي كبير الخميس أن الولايات المتحدة لا تستبعد شن ضربات عسكرية في سوريا بعد اتهامات بحصول هجمات كيميائية جديدة في البلاد.

وقال المسئول إن نظام الرئيس السوري بشار الأسد وتنظيم الدولة الإسلامية "يواصلان استخدام الأسلحة الكيميائية"، فيما قال مسئول ثان إن الرئيس الأميركي "لا يستبعد أي خيار وأن "استخدام القوة العسكرية يتم بحثه على الدوام".

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب تقارير عن هجمات جديدة بالسارين والكلور، بينها معلومات لم يتم التأكد منها حتى الآن عن هجوم كيميائي على مدينة دوما المحاصرة في شرق دمشق.

وقال أحد المسئولَين إن "الرئيس (الأميركي) لا يستبعد شيئا".

من جهته أكد مسئول ثالث أن واشنطن لديها أدلة على أن الحكومة السورية "لا تزال لديها القدرة على إنتاج غاز الكلور والسارين، وأنها تسعى للحصول على وسائل جديدة لاستخدام هذه المواد المحظورة كأسلحة كيميائية".

وأعرب المسئولون الثلاثة عن خشيتهم من أن يعمد النظام السوري إلى حشو هذه الغازات السامة في قذائف هاون وذخائر برية أخرى كبديل عن البراميل المتفجرة التي يتم إلقاؤها من المروحيات.

كما تخشى واشنطن من أن يتخطى نطاق استخدام هذه الأسلحة النظام السوري والحدود السورية ليصل إلى داخل أراضيها إذا لم يحرك المجتمع الدولي ساكنا.

وقال المسئول الثاني "إذا لم يتحرك المجتمع الدولي الآن فسنشهد استخدام المزيد من الأسلحة الكيميائية، ليس من قبل سوريا فحسب بل من قبل جهات غير حكومية، وإذا لم نفعل شيئا فإن استخدامها سيمتد ليصل إلى السواحل الأميركية".

من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الخميس عن "استهداف قوات النظام فجر الخميس أطراف مدينة دوما (في الغوطة الشرقية) بأربعة صواريخ، ما تسبب بحالات اختناق لدى 3 أشخاص".

وأورد المرصد أن "سكاناً اتهموا قوات النظام باستهدافهم بصواريخ تحوي غاز الكلور".

وقد غادر المصابون الثلاثة المستشفى بعد ساعتين من تلقيهم العلاج، بحسب المرصد.

ومنذ بدء النزاع السوري في مارس 2011، اتُهمت قوات النظام مرات عدة باستخدام أسلحة كيميائية، تسببت إحداها في أغسطس 2013 بمقتل مئات من المدنيين قرب دمشق.

وفي 4 أبريل 2017، استهدفت غارة لقوات النظام مدينة خان شيخون (شمال غرب)، موقعة 83 قتيلا بينهم 28 طفلا وفقاً للأمم المتحدة.

ردا على ذلك وبعد يومين، أطلقت سفينتان أميركيتان صواريخ توماهوك على قاعدة الشعيرات الجوية في وسط سوريا.

وخلال حملته الانتخابية كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد وجه على غرار العديد من المراقبين انتقادات إلى سلفه باراك أوباما بسبب عدم إقدامه على ضرب النظام السوري رغم استخدامه أسلحة كيميائية.

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