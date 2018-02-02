البحرية الليبية تعلن عدم العثور على أي أثر لحادث مصرع غرق 90 مهاجرا

المتوسط

أكد المتحدث باسم البحرية الليبية أيوب قاسم ، أنه لا صحة لحادث غرق 90 مهاجرا قبالة شواطئ مدينة زوارة.

وأضاف قاسم ، أن البحرية الليبية أرسلت دوريات صباح الجمعة للتأكد من الأمر ولم تجد أي أثر لما تحدثت عنه المنظمات الدولية.

وهاجم قاسم ، المنظمات الدولية التي أعلنت عن الحادث بأنها ترغب في تأجيج الوضع في ليبيا ومحاولة استعطاف الرأي العام الدولي حول قضية الهجرة في ليبيا.

والجدير بالذكر أن المنظمة الدولية للهجرة قد تحدثت عن مخاوف من غرق نحو 90 مهاجرا بعد أن انقلب قاربهم قبالة ساحل ليبيا، في وقت مبكر من صباح الجمعة بحسب ما نشرت وكالة رويترز .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية