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البحرية الليبية تعلن عدم العثور على أي أثر لحادث مصرع غرق 90 مهاجرا

تم النشر منذُ 30 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط
أكد المتحدث باسم البحرية الليبية أيوب قاسم ، أنه لا صحة لحادث غرق 90 مهاجرا قبالة شواطئ مدينة زوارة.

وأضاف قاسم ، أن البحرية الليبية أرسلت دوريات صباح الجمعة للتأكد من الأمر ولم تجد أي أثر لما تحدثت عنه المنظمات الدولية.

وهاجم قاسم ، المنظمات الدولية التي أعلنت عن الحادث بأنها ترغب في تأجيج الوضع في ليبيا ومحاولة استعطاف الرأي العام الدولي حول قضية الهجرة في ليبيا.

والجدير بالذكر أن المنظمة الدولية للهجرة قد تحدثت عن مخاوف من غرق نحو 90 مهاجرا بعد أن انقلب قاربهم قبالة ساحل ليبيا، في وقت مبكر من صباح الجمعة بحسب ما نشرت وكالة رويترز .

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عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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