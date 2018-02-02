قاسم يتهم منظمات بتأجيج الأوضاع في ليبيا

اتهم الناطق باسم القوات البحرية الليبية أيوب قاسم، منظمات دولية لم يسمها، بتأجيج الوضع في ليبيا ومحاولة استعطاف الرأي العام الدولي حول قضية الهجرة في ليبيا.

وفند قاسم في تصريحات صحافية، ما تداول من أنباء حول غرق 90 مهاجرا قبالة شواطئ مدينة زوارة، قائلا إن دوريات تابعة للقوات البحرية الليبية توجهت ظهر اليوم الجمعة للمنطقة المذكورة للتأكد من الأمر ولم تجد أي أثر لما تحدثت عنه المنظمات الدولية.

يشار إلى أن المنظمة الدولية للهجرة، كانت قد تحدثت صباح اليوم الجمعة عن تلقيها معلومات حول غرق نحو 90 مهاجرا بعد أن انقلب قاربهم قبالة ساحل ليبيا.

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