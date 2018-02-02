منظمة الهجرة: نتابع عمليات البحث مع حرس السواحل الليبي

قالت مسؤولة البرامج الخاصة بالبحث والإنقاذ في المنظمة الدولية للهجرة ميساء خليل: إن طاقم المنظمة الدولية للهجرة يتابع مع فرق حرس السواحل الليبي في زوارة عمليات البحث عن نحو 90 مهاجرا غير قانوني فقدوا قبالة زوارة غرب ليبيا صباح اليوم الجمعة.

وأوضحت ميساء خليل، لموقع ليبيا الخبر، أن فرق البحرية وأطقم منظمة الهجرة وصلت منذ نحو ساعة إلى نقطة حرس السواحل في زوارة غرب ليبيا، بعد إنقاذ ثلاثة أشخاص من ركاب القارب.

من جهته أوضح الناطق الرسمي باسم البحرية الليبية أيوب قاسم أنه من المتوقع أن تغرق قوارب المهاجريين في هذا الوقت من العام بسبب سوء الطقس، ولكنه دعا إلى عدم الزج باسم ليبيا في هذه الحوادث من خلال التلاعب بمشاعر الناس.

وكانت منظمة الهجرة الدولية قد أعلنت صباح اليوم الجمعة فقدان نحو 90 شخصا معظمهم من الجنسية الباكستنية بعد غرق قاربهم قبالة سواحل غرب ليبيا، بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن المنظمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع ليبيا الخبر