إطلاق سراح خبير بيلاروسي بعد سبع سنوات من اعتقاله في ليبيا

أعلن رئيس مجموعة الاتصال الروسية الخاصة بليبيا، ليف دينغوف، الجمعة، إطلاق سراح الخبير العسكري البيلاروسي، فياتشيسلاف كاتشورا، بعد سبع سنوات من احتجازه في ليبيا.

وأضاف دينغوف قائلا: إن عملية الإفراج تأتي بعد مفاوضات طويلة تككلت بالنجاح، مشيرا إلى أن رئيس الشيشان شارك شخصيا في مسألة الإفراج عنه بالتعاون مع وزارة الخارجية الروسية ومجموعة التواصل لشؤون التسوية الليبية. وفق وكالة سبوتنك الروسية.

وأكد دينغوف، أن الرئيس السابق لأركان الفصيل 334 من القوات الخاصة التابعة للاستخبارات السوفياتية، بحالة صحية جيدة رغما احتجازه لفترة طويلة في ليبيا.

يُذكر أن الخبير العسكري البيلاروسي فياتشيسلاف كاتشورا، قد قدم إلى ليبيا في يونيو 2011، مع مجموعة من المتخصصين الدوليين من روسيا وأوكرانيا وبيلاروس. واحتجز في شهر أغسطس من العام ذاته، من قبل الثوار، بتهمة بالتعاون مع نظام القذافي.

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