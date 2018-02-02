إصابة أربعة عناصر أمنية خلال مداهمة في البيضاء

قال مصدر أمني بمدينة البيضاء (شرقي البلاد)، إن أربعة عناصر أمنية أصيبت خلال عملية مداهمة في المدينة أمس الخميس.

وأوضح المصدر في تصريحات لـ«بوابة الوسط»، الجمعة، أن مجموعة التحريات التابعة لفرع المباحث الجنائية داهمت «وكرًا للفساد»، يوجد بداخله متورطون في جرائم سرقة ومخدرات.

وأشار المصدر إلى أن قوات الأمن وجدت مقاومة من قبل المتهم الذي قام برمي قنبلة يدوية في القوة، ما أدى إلى إصابة أربعة عناصر منها.

وأضاف أن عنصرين من الأربعة تلقوا العلاج وخرجوا وهم «محمد عبد الحفيظ الحرش، وحمد بولسود»، بينما لا يزال «علي سالم البوري» يقبع بغرفة العناية بمستشفى الثورة التعليمي المركزي، فيما نقل «نبيل إبراهيم عمر» إلى مستشفى 1200 ببنغازي.

وأكّد المصدر القبض على المتهم، والذي ستحال قضيته إلى النيابة العامة الأحد المقبل، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.

وتأتي عملية المداهمة في إطار الحملات الأمنية المكثفة في الآونة الأخيرة من قبل مديرية أمن البيضاء والتي تستهدف أوكار الفساد ومروّجي المخدرات في المدينة.

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