فرنسا: المجتمع الدولي أخطأ عند الإطاحة بالقذافي دون وجود بديل

قال الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون: إن أوروبا والمجتمع الدولي ارتكبوا أخطاء عندما قرروا الإطاحة بالرئيس الليبي السابق معمر القذافي،دون أن يكن لديهم مشروع سياسي بديل، ولذلك علينا مسؤولية اتجاه ليبيا.

وأضاف ماكرون، في خطاب ألقاه أمام مجلس نواب الشعب التونسي، خلال زياراته لتونس: “الذين يفكرون على بعد آلاف الكيلومترات في تغيير القادة في الدول وما ينفع وما لا بنفع للشعوب هم مخطؤون، دورنا مساعدة الشعوب في اختيار من يحكمها لا أن نفرض عليهم أشخاصاً بعينهم”.

ووأضاف ماكرون أنه “من الخطأ الاعتقاد أننا يمكن أن نحل محل الشعوب وسيادتها وخياراتها، ولا يتعين علينا أن نقول لشعب ما من يجب أن يحكمه”، وفق ما نقلته وكالة سبوتنك الروسية.

وجدد الرئيس الفرنسي، دعم باريس لخطة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة ” لإجراء انتخابات وإعادة الاستقرار في هذا البلد وليكون لليبيين حق اختيار من يحكمهم”.

وكانت الرئاسة التونسية قد نقلت الأربعاء الماضي، أن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي والرئيس الفرنسي أكدا على حرص تونس و فرنسا على قيام دولة ليبية صرفة دون تدخلات خارجية.

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