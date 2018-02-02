البحرية الليبية تنقذ 362 مهاجرا غرب ليبيا يومي الأربعاء والخميس

أنقذت البحرية الليبية 362 مهاجرا غير قانوني غرب ليبيا في 3 عمليات منفصة يومي الأربعاء والخميس، بحسب ما أعلنته البحرية اليوم الجمعة.

وقال الناطق الرسمي باسم البحرية الليبية أيوب قاسم إن العملية الأولى نفذت من قبل الزورق قمينس التابع لنقطة مصراتة لحرس السوحل حيث تم إنقاذ 89 مهاجرا شمال الخمس وجرى تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في مصراتة.

وأضاف قاسم أن العملية الثانية نفذت من قبل الزورق كفاح في دورية استطلاع استمرت (48) ساعة تم خلالها استطلاع المنطقة من شمال زليتن إلى الحدود الليبية البحرية مع دولة تونس.

وجرى خلالها إنقاذ (250) مهاجرا غير شرعي من بينهم (13) إمرأة، و(6) أطفال، وقامت البحرية بتسليمهم إلى مركز إيواء تاجوراء.

وأوضح قاسم أن العملية الثالثة نفذها الزورق صبراتة التابع لحرس السواحل قطاع طرابلس يوم الخميس حيث تمكن طاقمه من إنقاذ (23) مهاجرا كانوا على متن قارب خشبي صغير وذلك على بعد حوالي (50) ميلا شمال بوكماش، مبينا أنهم من جنسيات إفريقية مختلفة ومنهم (9) ليبيين.

وأكد قاسم أنهم نقلوا إلى مركز أيواء طريق السكة التابعة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بعد تقديم المساعدات الإنسانية والطبية اللازمة.

الجدير بالذكر أن منظمة الهجرة الدولية أعلنت اليوم الجمعة فقدان نحو تسعين مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل غرب ليبيا صباح اليوم، وذكرت المنظمة أن ثلاثة مهاجرين نجوا من الحادثة، بينما جرفت عشر جثث لآخرين إلى الشاطئ

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