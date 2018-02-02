فقدان 90 مهاجرا أغلبهم باكستانيون بعد غرق مركبهم قرب السواحل الليبية

رجحت وكالة الأمم المتحدة للهجرة فرضية وفاة تسعين مهاجرا على الأقل غالبيتهم باكستانيون الجمعة. وأكدت الوكالة مقتل عشرة لفظهم البحر فيما لا يزال العشرات مفقودين بعد غرق مركبهم قبالة السواحل الليبية.
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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