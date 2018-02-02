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فقدان 90 مهاجرا أغلبهم باكستانيون بعد غرق مركبهم قرب السواحل الليبية

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

رجحت وكالة الأمم المتحدة للهجرة فرضية وفاة تسعين مهاجرا على الأقل غالبيتهم باكستانيون الجمعة. وأكدت الوكالة مقتل عشرة لفظهم البحر فيما لا يزال العشرات مفقودين بعد غرق مركبهم قبالة السواحل الليبية.

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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