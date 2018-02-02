ليبيا_الآن | إستخدمت بلدية #طرابلس المركز المركبات الآلية لتنظيف وشفط وكنس وإ…

#ليبيا_الآن | إستخدمت بلدية #طرابلس المركز المركبات الآلية لتنظيف وشفط وكنس وإزالة الأتربة من على جانبي الرصيف في كل من شارع السيدي، شارع عمر المختار، ميدان الشهداء، شارع البلدية، ميدان الجزائر، وميدان الغزالة، واستمر العمل على مدار الأسبوع الماضي.
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