اخبار ليبيا الان عاجل

#ليبيا_الآن | إستخدمت بلدية #طرابلس المركز المركبات الآلية لتنظيف وشفط وكنس وإ…

تم النشر منذُ 4 دقائق
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | إستخدمت بلدية #طرابلس المركز المركبات الآلية لتنظيف وشفط وكنس وإزالة الأتربة من على جانبي الرصيف في كل من شارع السيدي، شارع عمر المختار، ميدان الشهداء، شارع البلدية، ميدان الجزائر، وميدان الغزالة، واستمر العمل على مدار الأسبوع الماضي.






عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك