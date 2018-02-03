غرق 12 مهاجر باكستاني غرب ليبيا

وصل في ساعات متأخرة من ليل الجمعه القائم بأعمال السفارة الباكستانية إلى مدينة زوارة الساحلية على خلفية غرق مركب مهاجرين غير شرعيين من الجنسية الباكستانية غربي المدينة إثناء توجههم إلى إيطاليا.

وقال الناطق باسم مديرية أمن زوارة حافظ معمر لـ«بوابة الوسط» اليوم السبت، «إن القائم بأعمال دولة باكستان عقد أجتماعًا عاجلًا مع مدير أمن زوارة العميد عماد الدين مسعود عبزة، بعد الاعلان عن انتشال 12 جثة المهاجرين الباكستان ونجاة أخر».

وأوضح معمر،«أن القائم بالاعمال تعرف عليهم وكان برفقتة رئيس النيابة الجزئية زوارة، وطالب بإتمام الاجراءات القانونية اللازمه والاستعجال بعملية الدفن بعد التنسيق مع الجهات المختصة بالدولة الليبية ودولته».

وأضاف: «إن القائم باعمال دولة باكستان قدم الشكر لمديرية أمن زوارة على تجاوبهم وتعاملهم الإنساني، وانتشال الجثامين، فضلًا عن تسهيل كافة الاجراءات من أجل اتمام عملية الدفن».

يذكر أن مديرية أمن زوارة أعلنت انتشال 13 جثة تعود لمهاجرين غير شرعيين باكستان بينهم سيدة ليبية، وإنقاذ ثلاثة مهاجرين ليبين اثنين وباكستاني، غرب قاربهم غربي مدينة زوارة.

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