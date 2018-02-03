«لنقي»: خُطوة «النواب» بانتخاب «الشكري» محافظا للمركزي مُخالفة للاتفاق السياسي

المتوسط:

أكّد عضو المجلس الأعلى للدولة أحمد لنقي، أنّ ما فعله مجلس النواب تجاه انتخاب محافظ جديد للمصرف المركزي هو إجراءٌ من طرف واحد، مُضيفًا أنّ هذا حدثَ دون التشاور مع المجلس الأعلى للدولة، وهذا يعدّ مخالفًا للاتفاق السياسي.

وأوضح «لنقي»، خلالَ تصريحات تليفزيونية، أنّ «الاتفاق السياسي» يُلزم مجلس النواب بِضرورة التوافق والتفاهم مع المجلس الأعلى للدولة، بخصوص المناصب السيادية.

وأشار «لنقي»، إلى أنّه بحسب المادة 15 من الاتفاق السياسي، فإن منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي من المناصب السيادية، التي يُلزم مجلس النواب التشاور مع مجلس الدولة لاختيار من يشغلها، وفقًا لما صرحَ به.

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