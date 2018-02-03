دورتموند يحقق فوزا صعبا على كولن في الدوري الألماني

كتب- محمود البي

حقق فريق بوروسيا دورتموند، فوزا صعبا على مضيفه كولن، بثلاثة أهداف لهدفين، في الجولة الـ21 من منافسات الدوري الألماني، التي جمعتهما بملعب راين إنرجي.

وافتتح الوافد الجديد لبوروسيا دورتموند، البلجيكي ميتشي باتشواي التهديف في الدقيقة 35 من زمن اللقاء.

وعادل سيمون زولر، النتيجة لأصحاب الأرض، في الدقيقة 60، قبل أن يعود البلجيكي مرة أخرى ليسجل بقميص بوروسيا دورتموند بالدقيقة 62.

ونجح جورجي ميري في معادلة النتيجة لكولن بالدقيقة 70، فيما خطف آندريه شورله هدف الفوز لبوروسيا دورتموند في الدقيقة 84.

ورفع "دورتموند" رصيده لـ34 نقطة بالمركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الألماني، بينما تجمد رصيد كولن في المؤخرة برصيد 13 نقطة.

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