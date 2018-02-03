آخر تطورات المُدرب القادم للمُنتخب الإيطالي

كشف أليساندرو كوستاكورتا، نائب مفوض اللجنة الأوليمبية للإشراف على الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، عن آخر التطورات حول اسم المدير الفني القادم للمنتخب الأول، الذي سيقود الأزوري خلال تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020.

وقال نجم ميلان والكرة الإيطالية السابق في تصريحات إذاعية: «تحدثنا عن الأولويات والبرامج التي سوف ننتهجها بشكلٍ عام ولكن دون تفاصيل».

وواصل: «تحدثت مع روبرتو مانشيني، لأعرف ما إذا كانت هناك فرصة ليتولى المسؤولية، يجب علينا احترام الجميع، وسوف أتحدث كذلك مع لويجي دي بيادجو مدرب المنتخب الإيطالي تحت 21 عامًا، ثم بعد ذلك يمكنني الإجابة بدقة أكبر».

وعن إمكانية تولي أنطونيو كونتي، المدير الفني لتشيلسي، المسئولية قال: «بالتأكيد هو أحد الخيارات الموثوقة بالنسبة لنا، لكن لا، ما زال في عقده 18 شهرًا مع تشيلسي».

ليرد كونتي عبر موقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالي: «كوستاكورتا صديقي ولعبنا معًا في المنتخب الوطني عام 1994، ولكن عقدي مع تشيلسي ينتهي بعد 18 شهرًا، وملتزم بهذا التعاقد، لقد وقعت عقدًا مدته ثلاث سنوات، وأعتقد أن رغبة النادي أيضًا مواصلة واحترام العقد».

وواصل: «من الطبيعي أن تكون تحت الضغط، لا أفهم لماذا يحدث هذا الأمر من حولي، ربما لأن هذا النادي هو تشيلسي، أعشق العمل وسط ضغوط».

وسيخوض المنتخب الإيطالي، 3 مباريات ودية في الفترة القادمة أمام إنجلترا، الأرجنتين وفرنسا، أيام 23 مارس، 27 مارس و 1 يونيو على الترتيب.

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