«سياسي تونسي» يكشف عن دور فرنسا الخفي حال فشلت التسوية السياسية في ليبيا

المتوسط:

قالَ مُنذر ثابت المُحلل السياسي التونسي، إنّ «المسار السياسي» يُعد النهج الوحيد لضمان المصالح الفرنسية في ليبيا التي تُشكل موضوع تنافس مفتوح بين أكبر الشركات الغربية، لكسب حصة من كَعكة إعادة الإعمار، وذلك في معرض تَعليقه على زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى تونس.

وأوضح «ثابت»، أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أشار إلى أهمية دور المبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة، متابعًا أنّ توطيد التعاون العسكري والأمني بين تونس وفرنسا يُؤكدُ بقاء باريس على الخيار العسكري كاحتياطي استراتيجي يُمكن تحريكهُ في حال فشلت التسوية السياسية في ليبيا، وتعطّل المسار الانتخابي.

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