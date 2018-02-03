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تفاصيل واقعة ضبط سيارتين مفخختين في بنغازي

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط

تمكنت قوات الامن ببنغازي  في ضبط سيارتين مفخختين أحدهما بالقرب من الإشارة الضوئية بمنطقة الحدائق والاخرى بشارع جمال عبدالناصر .

وأكد مسؤول مكتب الإعلام بالغرفة الأمنية المركزية بنغازي  رياض الشهيبي ، ”   أن هناك  بلاغ تلقته الغرفة يفيد بالعثور على سيارة نوع هونداي يشتبه  بكونها مفخخة بمنطقة الحدائق ووجدت مغلقة باحكام  وعند كسر الزجاج الأمامي تبين أنها سيارة مفخخة”.

وأكمل الشهيبي، ”  أن قوات الامن تلقت  بلاغًا آخر على الخط الساخن عن وجود سيارة مرسيدس سوداء اللون أمام محل الفواح بشارع جمال عبدالناصر وبالفحص تبين أنها مفخخة” .

 

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عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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