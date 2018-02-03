تفاصيل واقعة ضبط سيارتين مفخختين في بنغازي

المتوسط

تمكنت قوات الامن ببنغازي في ضبط سيارتين مفخختين أحدهما بالقرب من الإشارة الضوئية بمنطقة الحدائق والاخرى بشارع جمال عبدالناصر .

وأكد مسؤول مكتب الإعلام بالغرفة الأمنية المركزية بنغازي رياض الشهيبي ، ” أن هناك بلاغ تلقته الغرفة يفيد بالعثور على سيارة نوع هونداي يشتبه بكونها مفخخة بمنطقة الحدائق ووجدت مغلقة باحكام وعند كسر الزجاج الأمامي تبين أنها سيارة مفخخة”.

وأكمل الشهيبي، ” أن قوات الامن تلقت بلاغًا آخر على الخط الساخن عن وجود سيارة مرسيدس سوداء اللون أمام محل الفواح بشارع جمال عبدالناصر وبالفحص تبين أنها مفخخة” .

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