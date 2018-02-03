ليبيا_الآن | وزّع الهلال الأحمر #الكفرة غير غذائيةمكونة من مواد تنظيف شخصية و…

#ليبيا_الآن | وزّع الهلال الأحمر #الكفرة غير غذائيةمكونة من مواد تنظيف شخصية وأغطية وفرشات ل109 من نزلاء مركز إيواء الهجرة الغير الشرعية في المدينة. كما وأجروا لهم كشف صحي.

















