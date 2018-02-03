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#ليبيا_الآن | وزّع الهلال الأحمر #الكفرة غير غذائيةمكونة من مواد تنظيف شخصية و…

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | وزّع الهلال الأحمر #الكفرة غير غذائيةمكونة من مواد تنظيف شخصية وأغطية وفرشات ل109 من نزلاء مركز إيواء الهجرة الغير الشرعية في المدينة. كما وأجروا لهم كشف صحي.









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