القوى السياسية والفعاليات الوطنية بنغازي تصدر جملة من التوصيات

أخبار ليبيا24- حاص

أكدت القوى السياسية والفعاليات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني بنغازي على ضرورة عودة مجلس النواب لممارسة مهامه من مقره الأساسي في مدينة بنغازي.

وشددت القوى السياسية والفعاليات الوطنية – في بيان لها – على مجلس النواب دون تأخير إدخال التعديلات اللازمة على مواد الإعلان الدستوري النافذ والمتعلقة بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

ودعت إلى إصدار قوانين الانتخابات اللازمة لذلك مشيرة إلى أن التعجيل بهذا العمل سوف يجنب البلاد أية تداعيات وينقذها من حالة الانقسام و التفكيك ويتيح مزيداً من الوقت أمام نضج الحوار حول الدستور و التوافق بشأنه .

ولفتت القوى السياسية والفعاليات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني بنغازي إلى أنه في حالة تعذر ذلك فإننا ندعو للرجوع إلى الشرعية الدستورية بإعادة العمل بدستور الآباء و الأجداد و الذي تم تعطيل العمل به عام 1969 م وتفعيل المادة ( 50 ) من هذا الدستور و التي تنص ” على إنشاء مجلس يتولى إدارة البلاد إلى حين إجراء انتخابات برلمانية .

وأكدت القوى أن مشروع الدستور الذي أعدته لجنة الستين يعاني من اختلالات خطيرة، موضحة أن أية محاولة لعرضه على الاستفتاء أو اعتماده سوف تؤدي إلى تداعيات خطيرة تهدد وحدة وطننا ونسيجه الاجتماعي وثوابتنا الوطنية.

وطالبت بضرورة إدخال كل التعديلات اللازمة على مواد مشروع الدستور ووقف محاولات بعض الأطراف الدفع بهذا المشروع.

ورأت القوى السياسية والفعاليات الوطنية أن يكون الاستفتاء على الدستور على مستوى الأقاليم الثلاثة ولا يتم إقراره في حالة رفض أحد الأقاليم الثلاثة لمشروع الدستور.

ونبهت ممثل الأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة أن إطار المؤتمر الجامع الوارد في خارطة الطريق المقترحة و الغامضة الملامح لابد من شرح واف لأهدافه ومعايير التمثيل فيه و مشروعيته، و أن اختيار أي دور تشريعي أو سياسي لهذا المؤتمر سوف يؤدي إلى زيادة تأزم المشهد.

وأعلنت القوى والسياسية شجبها لتصريحات ممثل الجامعة العربية باعتبار اتفاق الصخيرات السياسي إطار دستوري في وقت لازال يحتكم فيه للإعلان الدستوري المؤقت .

وشددت على ضرورة متابعة التحقيقات المتعلقة بالسفينة التركية المحتجزة في اليونان والتي كانت متجهة إلى مدينة مصراتة و أن تعلن لجنة الخبراء في مجلس الأمن نتائج هذه التحقيقات و نحمل بعثة الأمم المتحدة المسؤولية أمام الشعب الليبي و المجتمع الدولي .

وطالبت القوى السياسية والفعاليات الوطنية بلدية بنغازي بتقديم مذكرة إلى فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن بالمساعدة بالتحقيق في التفجير الأخير الذي حدث أمام مسجد بيعة الرضوان في منطقة السلماني بنغازي وتقديم الدعم للوصول للجناة .

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