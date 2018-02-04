ليفانتي يحقق تعادلا مثيرا أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني

كتب: علي الزيني

تعادل فريق ريال مدريد مع نظيره ليفانتي، بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب سيوتات دي فالنسيا، ضمن الجولة الـ22 من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

أحرز سيرجيو راموس هدف التقدم لريال مدريد، وقبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق، سجل إيمانويل بواتينج هدف التعادل لفريق ليفانتي، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وفي الشوط الثاني حاول لاعبو الفريقين إدراك هدف التقدم، ونجح إيسكو في إحراز الهدف الثاني لأبناء زيدان في الدقيقة الـ81، ولم يستمر التقدم سوى ثماني دقائق، وأحرز جيامياولو بازيني هدف التعادل لأصحاب الأرض، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

بهذه النتيجة رفع ريال مدريد رصيده إلى 39 نقطة في المركز الرابع، بينما رفع ليفانتي رصيده إلى 20 نقطة في المركز السابع عشر.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة نظيره فريق ريال سوسيداد، يوم السبت المقبل الموافق 10 فبراير الجاري، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن الجولة الـ23 من منافسات الدوري الإسباني، بينما يستعد فريق ليفانتي لمواجهة نظيره فالنسيا يوم الأحد الموافق 11 فبراير، على ملعب ميستايا، ضمن الجولة ذاتها.

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