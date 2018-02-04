وزراء خارجية آسيان يجتمعون في سنغافورة لبحث التحديات الإقليمية

يجتمع وزراء خارجية دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، المكونة من 10 أعضاء، في سنغافورة، على مدى ثلاثة أيام، اعتبارا من اليوم، الأحد، لبحث التحديات الإقليمية.

وباعتبارها رئيسا للآسيان في عام 2018، تستضيف سنغافورة القمة.

وكان رئيس الوزراء السنغافوري، لي هسين لونج، قد ذكر في كلمة خلال مراسم اختتام القمة الـ31 للآسيان في الثانى من نوفمبر الماضي، إن البنود المتوقعة على جدول الأعمال تشمل التحديات الأمنية الناشئة، وزيادة التكامل الاقتصادي الإقليمي، وتعزيز التواصل.

ومن الأولويات الأخرى التي سيجري تسليط الضوء عليها، بناء العلاقات مع الشركاء الخارجيين للآسيان، والتجارة الحرة والأسواق المفتوحة، لإبقاء المنطقة قادرة على المنافسة والازدهار.

وتولت سنغافورة الرئاسة الدورية من الفلبين، التي وُضع أثناء قيادتها إطار مدونة لقواعد السلوك في النزاع الإقليمي حول بحر الصين الجنوبي.

وتأسست آسيان عام 1967، وكانت تضم خمس دول أعضاء في البداية، ثم توسعت لاحقا لتتضمن 10 دول، هي بروناي وكمبوديا واندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام.

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