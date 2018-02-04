أردوغان لماكرون: أنقرة ليست لديها أطماع بأراضي دولة أخرى

حاول الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس السبت، طمأنة نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بالنسبة إلى العمليات العسكرية التي يشنها الجيش التركي في سوريا، مشددا، على أنها تهدف إلى محاربة "عناصر إرهابية"، وان أنقرة "ليست لديها أطماع بأراضي بلد آخر".

وأفادت وكالة الأناضول التركية للأنباء، بأن أردوغان أكد لماكرون خلال اتصال هاتفي، أن تركيا "ليست لديها أطماع بأراضي دولة أخرى".

وأضاف أردوغان، أن العملية العسكرية الحالية "لا تهدف سوى إلى تطهير" منطقة عفرين في شمال سوريا من "العناصر الإرهابية".

وقُتل سبعة جنود أتراك، السبت، في شمال سوريا، بينهم خمسة لقوا مصرعهم في هجوم واحد استهدف دبابة، وفق ما أعلن الجيش التركي.

وتعتبر هذه الحصيلة الأعلى للجيش في يوم واحد في عملية "غصن الزيتون"، التي أطلقتها تركيا في الثاني من يناير، ضد وحدات حماية الشعب الكردية، التي تعتبرها أنقرة "مجموعة إرهابية".

وتسعى تركيا بالتحالف مع فصائل من المعارضة السورية، إلى إخراج وحدات حماية الشعب الكردية من معقلها في عفرين، في عملية شهدت مواجهات شرسة.

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