«أسوان الدولي لأفلام المرأة» يكشف بوستر دورة جميلة بوحريد

كشفت إدارة مهرجان «أسوان الدولي لأفلام المرأة»، عن بوستر الدورة الثانية التي ستعقد في الفترة من 20 إلى 26 فبراير الجاري، وتحمل اسم المناضلة الجزائرية جميلة بوحريد.

وصمم البوستر الفنان تامر رجب، في مساحة مستطيل رأسي أبيض، يسيطر عليه وجه فتاة داخل فراغ كبير في وضع البروفيل، ويمتلئ هذا الوجه الذي يعبر عن المرأة بشكل عام بصور من أسوان، وتم مزج الصور بشكل يوحي بخيال وسحر السينما وأحلام المرأة المصرية، وأسفل تكوين الصور المتداخلة يوجد أحد المعابد المصرية القديمة، فيما تمت كتابة اسم المهرجان بالإنجليزية، وبلون ذهبي يتوسطه بورتريه مرسوم للمناضلة جميلة بوحريد، في شبابها، مستوحى من لوحة للفنانة التشكيلية أسماء مجدي، وفق بيان من المهرجان.

مهرجان «أسوان الدولي لأفلام المرأة»، يتم تنظيمه بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة، والمجلس القومي للمرأة، ونقابة السينمائيين، ويكرم في دورته الثانية النجمة منى زكي، والمخرجة عطيات الأبنودي، والمخرجة والمنتجة ماريان خوري، ومصممة الملابس ناهد نصرالله.

بوستر الدورة الثانية من مهرجان «أسوان لأفلام المرأة» (خاص لـ بوابة الوسط)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة الوسط