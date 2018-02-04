وزير «صحة الوفاق» يُطالب بضبط أسعار الأدوية

المتوسط:

طالبَ وزير الصحة المفوّض في حكومة الوفاق الوطني، عمر بشير الطاهر، بضرورة ضبط أسعار الأدوية والحد من تفاوت أسعارها، مثنيًا على جهود الشركات الموردة للأدوية.

جاء ذلك، خلال حضوره جانبًا من اجتماعٍ موسع عُقد صباح اليوم بديوان الوزارة بحضور وكيل الوزارة محمد هيثم عيسى، ومدير إدارة الصيدلة ناهد المكي، وممثلين عن تلك الشركات.

وأكّد الطاهر على ضرورة التقيد بالمعايير والضوابط المتفق عليها في التوريد، وعلى ضرورة وضع سقف زمني محدد لتوفير أصناف الأدوية.

من جهته، قال وكيل الوزارة، إنّ هذا الاجتماع يأتي لاستعراض ومناقشة اقتراحات الشركات الموردة للأدوية بشأن الخطة الاستيرادية لعام 2018، وذلك في الوقت الذي توجه فيه ممثلو الشركات بالشكر لرئيس المجلس الرئاسي ووزير الصحة المفوض ورئيس لجنة الموازنة الاستيرادية للأدوية، نظير الجهود التي قُدمت من خلالهم، لتقديم الدعم الفني والمالي لتلك الشركات حتى تتمكن من توفير احتياجاتها ومُمارسة نشاطاتها بالسوق المحلي.

وأبدت تلك الشركات على لسان مُمثليها استعدادها لتقديم الدعم الكامل للمرافق الصحية سعياً لتقديم “أفضل” الخدمات الطبية.

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