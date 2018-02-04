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السفارة الإيطالية تطالب بتنفيذ اتفاق "تاورغاء- مصراتة"

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

طالبت السفارة الإيطالية لدى ليبيا، بتنفيذ الاتفاق الموقع بين تاورغاء ومصراتة، لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا.
وقالت السفارة الإيطالية في ليبيا في تغريدة على موقعها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، “إن تنفيذ الاتفاق بين تاورغاء ومصراتة، يعد خطوة أساسية في اتجاه المصالحة الوطنية الشاملة”، مؤكدة على دعمها لجهود المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، لضمان حق أهالي تاورغاء وكل النازحين في البلاد في العودة الى ديارهم سالمين.

 

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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