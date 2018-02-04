المركزي: انتهاء المرحلة الأولى من مشروع الدفع الإلكتروني عبر الهاتف المحمول

أعلن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، اليوم الأحد، انتهاء المرحلة الأولى من مشروع الدفع الإلكتروني عبر الهاتف المحمول المعروفة باسم «سداد»، وذلك بالتعاون مع شركة المدار.

وأشار المصرف في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني إلى بدء تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع والمتمثلة في تنفيذ باقي أجزاء المحفظة الرقمية، ومن ثمّ بناء نظام التسويات لعمليات الدفع عبر الهاتف المحمول والربط مع المصارف التجارية.

وأضاف أن المصرف سيعقد ورشة عمل للفريق الفني منتصف فبراير المقبل، مع الشركة المنفذة بمقرها في الأردن.

ويُعد مشروع الدفع الإلكتروني عبر الهاتف المحمول من المشاريع الوطنية الرائدة في ليبيا، التي تهدف إلى تحقيق الشمول المالي والدفع نحو تطوير سوق المدفوعات الإلكترونية من خلال حلول حديثة ومتطورة للدفع الإلكتروني .

وأطلق المصرف في أكتوبر الماضي المرحلة الأولى من المشروع، بالشراكة مع شركة المدار الجديد، حيث يُتيح للمشتركين سداد المدفوعات اليومية، وتحويل الأموال بكل يُسر لتسهيل الحياة اليومية.

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