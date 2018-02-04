الزرزاح يكشف لـ218 أسباب عرقلة عودة تاورغاء

218TV|رصد إخباري

أكد رئيس لجنة “مصراتة-تاورغاء” للحوار والمصالحة، يوسف الزرزاح أن السبب الرئيس الذي كان وراء تأخير عودة أهالي تاورغاء إلى مدينتهم هو عدم اتباعهم للتعليمات التي وجّهها إليهم مُمثلي المدينة في المصالحة، لافتاً إلى أن اللجنة تفاجأت بخرقِ محلي تاورغاء لبند الاتفاق الذي يقضي بعودة عدد محدّد من الأهالي، بعد أن دعا جميع الأهالي للعودة في الأول من فبراير.

وقال الزرزاح لقناة 218 إنَ لجنة الحوار تُحمّل منظمات المجتمع المدني والمجلس المحلي تاورغاء مسؤولية ما واجهه تنفيذ اتفاق العودة من عرقلة وإرباك، مُطالباً محلي تاورغاء الاعتراف بثورة فبراير، والاعتذار رسمياً لما بدر منهم تجاه مدينة مصراتة.

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