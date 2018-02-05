فى بيان مشترك .. بلدي ونواب مصراتة يعتبرون إعلان السراج لموعد عودة تاورغاء قراراً أحادياً غير مدروس

ليبيا – أكد المجلس البلدي مصراتة وممثلي المدينة فى مجلسي النواب والدولة متابعتهم عن كثب للاجراءات المتعلقة بتنفيذ إتفاق مصراتة تاورغاء المعتمد من المجلس الرئاسي اضافة لما تداولته وسائل الاعلام المختلفة من آراء ومداخلات وتصريحات للمنظمات الدولية والمحلية بالخصوص .

وفى بيان تلقت المرصد نسخة عنه ، صباح الاثنين ، جدد مصدري البيان دعمهم وتأييدهم للإتفاق والسعي لتنفيذه كاملاً وفق ماورد فى بنوده من إشتراطات وتراتبيات تؤدي لتحقيق عودة طوعية سلمية آمنة لأهالي تاورغاء وتحقيق التعايش السلمي والمصالحة الوطنية .

وإعتبر البيان إعلان موعد العودة بقرار رسمي أحادي دون الاخذ بالاعتبار التهيئة المدروسة المتأنية لتنفيذ الاتفاق وفق بنوده قد أعطى الفرصة للاطراف التي وصفها بالمناوئة للمصالحة الوطنية بالتأجيج وبث الفتنة للحيلولة دون تنفيذه وذلك فى إشارة لاعلان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يوم 26 ديسمبر الماضي ليوم 1 فبراير كموعد للعودة بحضور رئيس محلي تاورغاء ورئيس لجنة مصراتة للحوار يوسف زرزاح ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير .

كما إعتبرت بلدية مصراتة ونوابها ماوصفوه بـ ” التحشيد المفاجئ ” وغير المعلن لأهالي تاورغاء تناقضاً مع مبدأ حسن النية مما جعل ضمان سلامتهم أمراً بالغ الصعوبة بل وشبه مستحيل من الناحية العملية .

وأدان البيان التصريحات الصادرة عن بعض أهالي تاورغاء والتي قال أنها تحرض على القتال بدل الصلح والسلام معتبراً ذلك خرقاً واضحاً للمادة الثانية من الإتفاق يضاف لها تصريحات النائب جاب الله الشيباني المسيئة لثورة 17 فبراير ، وذلك بحسب نص البيان .

كما إستنكر البيان ماحدث من تعد على أهالي تاورغاء وأي عمل إستفزازي من شأنه عرقلة وتقويض الإتفاق محملاً مرتكبيه كافة التبعات والمسؤوليات القانونية عنه .

وختمت بلدية مصراتة بيانها المشترك بمناشدة حكومة الوفاق واللجنة المكلفة بمتابعة الاتفاق الى الالتزام بتراتبية بنوده ومراحب التنفيذ ووضع الترتيبات الصحيحة لذلك .

يشار الى ان رئيس مجلس الدولة عبدالرحمن السويحلي كان قد اعلن وباسم المجلس فى 27 ديسمبر الماضي عقب يوم واحد من اعلان السراج لموعد عودة تاورغاء أن هذه العودة قد تأخرت كثيراً وان الوقت قد حان لانهاء هذا الملف وذلك فى ترحيب ضمني لما أعلنه الرئاسي ، داعياً معرقلي الاتفاق الى تقوى الله فى التاورغيين كما طالب الحكومة بالقيام بواجبها فى تهيئة المدينة المهجرة ودفع التعويضات لجبر ضرر كلى الجانبين قبل أن يأتي بيان البلدية الصادر اليوم ليعلن بأن موعد العودة كان إجراءاً أحادياً غير مدروس من السراج .

المرصد – خاص

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية