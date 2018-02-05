نهاد معيتيق تبشر المتاجرين بملف ( مصراتة و تاورغاء ) بالخسارة لأنهم يزرعون الفتن

المتوسط :

قالت عضو الحوار السياسي، رئيس مجموعة من أجلك ليبيا ” نهاد معيتيق ” بأن لجنتا مصراتة و تاورغاء والمجلس البلدي مصراتة، هم من صاغ الاتفاق بين كافة الأطراف على حد قولها.

وأكدت ” معيتيق ” عبر صفحتها على الفيسبوك على أن من يتاجر بهذا الملف ( تاورغاء – مصراتة ) يسعى للحصول على مكاسب سياسية واهداف مبنية علي تكريس الفتن دون ان تحدد تلك الجهات.

وبشرت ” معيتيق ” المتاجرين بهذا الملف سيخسرون ( الرهان ) وطالبتهم بالتوقف علي اشعال النيران من اجل مكاسب زائلة، كما طالبت من وصفتهم اصحاب القلوب الرحيمة بالعمل علي مساندة المصالحة بخلق بيئة موائمة اذا كنتم مؤمنين بمبادئ البناء والتسامح على حد قولها.

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