سقوط قتلى في سبها جراء سقوط قذيفة هاون

المتوسط :

لقي 5 أفراد مصرعهم جراء سقوط قذيفة هاون على منزلهم بمنطقة الحجارة في سبها .

و بحسب المصادر، فأن الخمس افراد هم عائلة واحدة مكونة من اب و أم و ثلاث أطفال ينتمون إلى الجنسية السودانية .

و في ذات السياق ،تشهد مدينة سبها اشتباكات متقطعة بالأسلحة الثقيلة بين قبيلتي التبو و أولاد سليمان ، فيما أن الاهالي سمعوا دوي اطلاق القذائف بالقرب من محيط كتيبة فارس المجاور لقلعلة سبها .

يشار إلى أن ليلة أمس ، استهدف قناص كان متمركزا أعلى القلعة بالمدينة سيارة قرب محلات 24 ما أدى إلى وقوع إصابات بليغة من منطقة الغريفه في مدينة سبها .

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