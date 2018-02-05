مجلس النواب يناقش ما تعرض له أهالي مدينة تاورغاء المهجرين

طبرق 05 فبراير 2018 (وال) – استأنف مجلس النواب اليوم الإثنين جلسته الرسمية بمقره بمدينة طبرق برئاسة معالي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور أحميد حومه، وحضور عدد من السادة أعضاء مجلس النواب .

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق إن المجلس سيناقش في جلسته اليوم ما تعرض له أهالي مدينة تاورغاء من اعتداء ومنع عودتهم لمدينتهم التي هجرو منها منذ العام 2011.م، بالإضافة إلى مناقشة ما وصلت إليه اللجنة المشكلة من مجلس النواب بشأن زيادة مرتبات المعلمين . (وال – طبرق) ع م

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