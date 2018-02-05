«الرئاسي» يبحث نقل الاختصاصات من «الحكم المحلي» للبلديات

التقى عضو المجلس الرئاسي رئيس اللجنة العليا لنقل الاختصاصات بالإدارة المحلية عماري زايد، اليوم الإثنين، بكل من رئيس الهيئة العامة للموارد المائية، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، وذلك لبحث نقل الاختصاصات من وزارة الحكم المحلي إلى البلديات.

وناقش اللقاء، بحسب بيان نشرته إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء، آلية نقل الاختصاصات للبلديات، لتذليل العقبات التي تحول دون إيصال الخدمات مباشرة للمواطنين، وهو ما يشير إلى إعطاء صلاحيات أوسع للبلديات للتصرف مع الأزمات بشكل مباشر

وكانت وزارة الحكم المحلي قررت نقل مجموعة من الاختصاصات للبلديات وإعطاء الإذن بتحصيل الإيرادات المحلية والتصرف فيها، حيث حدّدت اللجنة العليا لاستراتيجيات الإدارة المحلية التابعة للوزارة مجموعة من الإيرادات ذات الطابع المحلي التي سيتم نقل صلاحية جبايتها واستخدامها من قبل المجالس البلدية، وذلك وفق الضوابط المحددة بالتشريعات النافدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة الوسط