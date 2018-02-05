معالي رئيس ديوان مجلس النواب يلتقي وكيل وزارة الخارجية ومدراء الإدارات بالوزارة

طبرق 05 فبراير 2018 (وال) – التقى معالي رئيس ديوان مجلس النواب السيد عبدالله المصري الفضيل بمعالي وكيل وزارة الخارجية الدكتور سليمان عبدالنبي، ومستشار وزارة الخارجية الدكتور صالح محمد آدم ومدير إدارة التعاون الدولي ومدير الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية .

تحدث معالي رئيس ديوان مجلس النواب مع وكيل وزارة الخارجية ومدراء الإدارات بالوزارة التعاون المشترك بما يخدم الصالح العام خاصة على المستوى الخارجي وبما يُقدم ليبيا بالشكل الذي يليق بها بكافة المحافل الدولية وتكاثف كافة الجهود لذلك بين كافة مؤسسات الدولة. (وال – طبرق) ع م

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال