هذا ما قاله الشكشاك بشأن نازحي تاورغاء

أعرب رئيس المجلس المحلي تاورغاء عبد الرحمن الشكشاك عن استغرابه من غياب الأجهزة الأمنية التي كان يفترض أن تعمل على تأمين عودة أهالي تاورغاء إلى مدينتهم وكذلك الحكماء والشيوخ والعقلاء الذين شاركوا في مفاوضات العودة.

وأكد الشكشاك في تصريحات تلفزيونية تابعتها بوابة إفريقيا الإخبارية انه يتمنى أن يسمع صوت العقلاء ورجال المصالحة من الطرفين ومؤسسات المجتمع المدني لينتهي ملف أزمة نازحي تاورغاء.

وجدد الشكشاك التأكيد على أن أهالي تاورغاء قرروا العودة للمدينة بموجب تنسيق مسبق مع أطراف من مصراتة واتفاق جرى توقيعه بين تاورغاء ومصراتة برعاية الأمم المتحدة.

يشار إلى أن مجموعات مسلحة تابعة للمجلس الرئاسي منعت نازحو تاورغاء من العودة لمدينتهم رغم أن رئيس المجلس فائز السراج كان حدد الأول من فبراير موعدا لعودة نازحي المدينة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية