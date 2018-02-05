المركزي: تسهيل إجراءات الحوالات الخارجية الخاصة بالعلاج والدراسة

أعلن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس تسهيل إجراءات تنفيذ الحوالات الخارجية للمواطنين، الخاصة بالعلاج والدراسة في الخارج.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة الوسط