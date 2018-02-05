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المركزي: تسهيل إجراءات الحوالات الخارجية الخاصة بالعلاج والدراسة

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس تسهيل إجراءات تنفيذ الحوالات الخارجية للمواطنين، الخاصة بالعلاج والدراسة في الخارج.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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