المركزي: تسهيل إجراءات الحوالات الخارجية الخاصة بالعلاج والدراسة

أعلن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس تسهيل إجراءات تنفيذ الحوالات الخارجية للمواطنين، الخاصة بالعلاج والدراسة في الخارج.
عن مصدر الخبر
بوابة الوسط
قد يعجبــــك أيضـــاً
رينزي: وصول المهاجرين إلى إيطاليا بسبب التدخل عسكريًا في ليبيا
تم النشر منذُ 1 دقيقة
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية
الإدعاء البلجيكي يطالب بالسجن 20 عامًا بحق عبد السلام وشريكه
تم النشر منذُ 1 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة الوسط
معالي رئيس ديوان مجلس النواب يلتقي وكيل وزارة الخارجية ومدراء الإدارات بالوزارة
تم النشر منذُ 12 دقيقة
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
معيتيق يدعو لوقف المتاجرة بملف تاورغاء من قبل بعض أطراف المشهد السياسي
تم النشر منذُ 13 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
أضف تعليقـك