توقيع إتفاق بين الكلية العسكرية ومؤسسة الأهرام المصرية

قال آمر مكتب التوجيه المعنوي بالكلية العسكرية الملازم احمد القماطي لـ بوابة افريقيا الإخبارية بأنه”بتوجيهات من القيادة العامة للقوات المسلحة بالتشارك مع جمهورية مصر العربية تم توقيع بروتوكل بالتعاون المشترك بين الكلية العسكرية ومؤسسة الأهرام”.

وأضاف القماطي أنه قد “وقع على البروتوكول آمر الكلية العسكرية اللواء هاشم الكزة ورئيس مجلس ادارة الأهرام محسن سلامة حيث يشمل التعاون في عدة مجالات رئيسية ابتداءا من التعاون في المجال الاعلامي بنشر اخبار وأنشطة الكلية إلى مجال المطبوعات وصولا إلى التعاون في مجال مراكز البحوث والدراسات الاستراتيجية”

مشيرا إلى أن “هذا التفاهم المشترك جاء بعد جلسات واجتماعات تحضيرية بين ادارة التوجيه المعنوي بالكلية العسكرية الليبية وإدارة مؤسسة الأهرام”.

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