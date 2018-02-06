“الفايدي” يكشف تفاصيل العثور على 8 جثث لصيادين مصريين بشواطئ رأس التين

المتوسط:

كشف النقيب عبدالسلام الفايدي، ضابط بأمن السواحل طبرق، تفاصيل العثور على 8 جثث لصيادين مصريين وانتشالهم بعد غرق جرافة الصيد الخاصة بهم قرب شواطئ رأس التين.

وأوضح “الفايدي”، أنه تم العثور على الجثث من قبل أمن السواحل بالمدينة حيث بدأت تصل إلى الشواطئ الممتدة مابين منطقة رأس التين والبمبة حتى وصل عدد الجثث لـ8.

وأضاف ضابط أمن سواحل طبرق، أنه تم نقل الجثث إلى مركز طبرق الطبي، وتم إخطار النيابة العامة والطب الشرعي والخبرة القضائية لإنهاء إجرائتهم ليتم نقلهم إلى منفذ السلوم البري لتسليم الجثماين إلى أسرهم.

وتابع: “تم التعرف على الجثامين عن طريق أسرهم ببعض العلامات المميزة أو بعض الملامح الباقية من أثار مياه البحر”.

وجدير بالذكر أن قارب صيد ليبي أبلغ أمن السواحل في منطقة رأس التين الخميس الماضي عن غرق جرافة صيد مصرية قبالة شواطئ منطقة رأس التين التي تبعد عن طبرق بحوالي 135 كم غرباً .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية