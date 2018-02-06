إصابة مدني بالرصاص في سطو مسلح بسبها

استقبل مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في مدينة بنغازي، المواطن محمد السنوسي التومي، مصابًا بإطلاق رصاص تعرَّض له أثناء عملية سطو مسلح في محاولة لسرقة سيارته بمدينة سبها.

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بالمستشفى فاديا البرغثي لـ«بوابة الوسط»، الثلاثاء، «إنَّ التومي (33 عامًا) أُصيب بعيار ناري في الظهر والساق الأيسر في حادثة سطو مسلح بسبها، وجرى نقله إلى بنغازي بعد تلقيه الإسعافات الأولية».

وأوضحت البرغثي، أنَّ محمد السنوسي التومي يتلقى الخدمات الصحية والرعاية اللازمة بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، وحالته الصحية «مستقرة».

وتعاني كافة المدن الليبية فوضى انتشار السلاح الذي عجزت الحكومات المتعاقبة عن جمعه منذ سقوط النظام السابق، ما أدى إلى سقوط مئات الضحايا من المدنيين بين قتيل وجريح جراء إطلاق الرصاص العشوائي، بالإضافة إلى السطو المسلح بسبب الانفلات الأمني.

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