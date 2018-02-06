وزير خارجية لوكسمبورغ يزور طرابلس ويشيد بحكومة الوفاق في مكافحة الهجرة

أشاد وزير خارجية لوكسمبورغ جان اسيلبورن، باداء حكومة الوفاق الوطنى في مكافحة الهجرة غير الشرعية «رغم صعوبة الظروف وقلة الإمكانيات».

والتقى وزير خارجية لوكسمبورغ، جان اسيلبورن، مع رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية العميد محمد بشر، بحضور مبعوث الخارجية الهولندية فرانشيسكو ماسيني والوفد المرافق له ، ومدير الإدارة الاوربية بوزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطنى وعدد من ضباط الجهاز، بمركز إيواء طريق المطار بطرابلس.

ورحب رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية العميد محمد بشر بـ«كل المؤسسات والهيئات الدولية التي ترغب في التعاون مع الجهاز في مواجهة هذه الظاهرة».

وقال المستشار الإعلامي بجهاز الهجرة غير الشرعية، ميلاد الساعدي، لـ«بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، «إن الأجتماع تناول ملف الهجرة غير الشرعية بصفة عامة، والمشاكل والصعوبات التي تعانيها ليبيا كبلد عبور للمهاجرين، وما تحتاجه من مساعدات لمعالجة المشاكل المترتبة عليها».

وأضاف: «جرت مناقشة عمل المنظمات الدولية وتعاونها مع الجهاز والدور الذي تقدمه، وكذلك تم النقاش و إطلاع الوفد الزائر على معايير حقوق الإنسان التي يعمل بها المركز اتجاه المهاجرين داخل مركز الإيواء».

ولفت ميلاد الساعدي إلى أنه جرى التأكيد من قبل إدارة المركز على تعاملها الإنساني والدعم النفسي مع جميع المهاجرين داخل المركز وهي وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأشار الساعدي إلى أن الزيارة اختتمت بـ«قيام جولة تفقدية داخل المركز اطلعو فيها علي المهاجرين وكيفية التعامل معهم ، والمرافق داخل المركز متمثلة في العيادة والمطعم وأماكن الترفيه».

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