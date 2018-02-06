مديرية أمن زوارة تضبط شباب يبيعون الوقود بطريقة غير قانونية

أكد الناطق باسم مديرية أمن زوارة ضبط عددا من الشباب يبيعون الوقود بطرق غير قانونية في منطقة أبي كماش غرب طرابلس.

وقال الناطق باسم مديرية أمن زوارة حافظ معمر لـ«بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، «إن دوريات مديرية أمن زوارة ضبطت ثلاثة سيارات خاصة بعدة مناطق مختلفة، محملة بجالونات الوقود لغرض بيعها بطرق غير قانونية».

ولفت حافظ معمر إلى «ضبط كمية من الوقود في موقع أخرى حيث تمت العملية في منطقة ابي كماش فتم ضبطهم والأنتقال بهم إلى مديرية أمن زوارة لمباشرة التحقيقات معهم وإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمه».

وأشار الناطق باسم مديرية أمن زوارة، إلى «أنه جرت تمت مصادرة الوقود وتسليمه إلى الجهات المختصة».

جانب من الوقود الذي تم ضبطة من مديرية أمن زوارة. (الإنترنت)

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