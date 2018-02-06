إصابة مدني برصاص عشوائي داخل سيارتة في بنغازي

استقبل مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث مدنيًا أصيب برصاص عشوائي داخل سيارتة في مدينة بنغازي.

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، فاديا البرغثي، لـ«بوابة الوسط»، الثلاثاء،«إن المواطن إبراهيم صلاح رشيد (30 عامًا) أصيب بطلق ناري عشوائي في الساق في طريق عودتة للمنزل رفقة أسرتة، كانوا بمناسبة أجتماعية».

وأضافت: «حالة المصاب مستقرة وإصابته ليست خطيرة ويتلقى الخدمات الصحية والرعاية اللازمة له بالمستشفى».

يشار إلى أن مدينة بنغازي تعاني فوضى انتشار السلاح الذي عجزت الحكومات المتعاقبة عن جمعه ما أدى إلى سقوط مئات الضحايا من المدنيين ما بين قتيل وجريح.

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