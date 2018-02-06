4 أرقام قياسية سلبية في خسارة تشيلسي من واتفورد برباعية

كتب- محمود البي

حقق فريق واتفورد المفاجأة في الجولة الـ26 من منافسات الدوري الإنجليزي، بالفوز على تشيلسي بأربعة أهداف لهدف في المباراة التي جمعتهما اليوم.

وينشر "التحرير" في التقرير التالي، أبرز الأرقام القياسية في خسارة تشيلسي من واتفورد.

1/ تشيلسي يعاني بالهزيمة الثانية على التوالي في الدوري الإنجليزي بفارق 3 أهداف للمرة الأولى منذ 22 عامًا، عندما خسر من مانشستر يونايتد 4-1 وبلاكبيرن 3-0 في أكتوبر 1995.

2/ للمرة الأولى تشيلسي يستقبل 4 أهداف في مباراة بالدوري الإنجليزي منذ خسارته من توتنهام في 2015 (5-3).

3/ جيرارد دولوفيو يسجل هدفه الأول في البريميرليج منذ ديسمبر 2015 أمام إيفرتون بالتحديد منذ 770 يوم.

4/ دولوفيو اللاعب رقم 15 الذي يسجل لواتفورد في البريميرليج هذا الموسم كثاني أفضل الفرق خلف أرسنال (16).

ويحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 50 نقطة، بينما واتفورد بالمركز الـ11 برصيد 30 نقطة.

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