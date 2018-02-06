واشنطن تشعر بـ قلق وخيبة أمل بسبب فرض الطوارئ في المالديف

انتقدت الولايات المتحدة، مساء الإثنين، إعلان جزر المالديف حالة الطوارئ لمدة 15 يوما على خلفية أزمة سياسية تشهدها البلاد.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت، إن الولايات المتحدة "تشعر بقلق وخيبة أمل" بسبب تقارير عن فرض حالة الطوارئ في جزر المالديف.

وأضافت نويرت، أن الولايات المتحدة تدعو رئيس البلاد عبدالله يمين والشرطة إلى "الامتثال لحكم القانون وتنفيذ حكم المحكمة العليا وأحكام المحكمة الجنائية وضمان عمل البرلمان بشكل كامل ومناسب واستعادة الحقوق التي يكفلها الدستور للشعب والمؤسسات في (جزر) المالديف".

ودعت المعارضة في وقت سابق من يوم الإثنين، المجتمع الدولي إلى دعم تنفيذ حكم أصدرته المحكمة العليا يقضي بإطلاق سراح قادة المعارضة، وإعادة 12 نائبا معارضا إلى مقاعدهم البرلمانية.

ورفضت حكومة يمين حتى الآن، تنفيذ حكم المحكمة العليا بإطلاق سراح سجناء سياسيين، من بينهم الرئيس السابق محمد نشيد.

وتعطي حالة الطوارئ صلاحيات واسعة لقوات الأمن والشرطة لاعتقال واحتجاز الأشخاص، وإيقاف حملات الاحتجاج المعارضة الجارية.

وأصبحت جزر المالديف من الديمقراطيات متعددة الأحزاب في عام 2008، وفي عام 2013 فاز يمين في جولة إعادة مثيرة للجدل في الانتخابات الرئاسية على حساب نشيد الذي حكم عليه لاحقا بالسجن لمدة سنتين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا