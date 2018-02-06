واشنطن: لجنة الاستخبارات تصوت للسماح برد ديمقراطي على مذكرة بشأن إف بي آي

صوتت لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس النواب الأمريكي لصالح السماح بصدور تفنيد من جانب الحزب الديمقراطي المعارض لمذكرة جمهورية رُفعت عنها السرية يوم الجمعة، وتزعم ارتكاب أخطاء من جانب مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) ووزارة العدل، فيما يتعلق بتحقيقهما في التدخل الروسي المزعوم بانتخابات الرئاسة الأمريكية الأخيرة.

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