آمر «عمليات عمر المختار»: لنْ نستخدم لغة التفاوض في تحرير درنة

المتوسط:

قالَ اللواء سالم الرفادي آمر غرفة عمليات عمر المختار، إنّ هذه المرة لنْ نستخدم لغة التفاوض، وسيتم تحرير مدينة درنة قريبًا.

وأضاف آمر غرفة عمليات عمر المختار،: «نحنُ لدينا تواصل مع أهالي درنة من الداخل، الذين يقفون مع قوات الجيش لِتحرير مدينتهم، حيثُ رصدنا أماكن الجماعات الإرهابية بدقة وسيتم التعامل معهم».

كان الجيش الليبي قد بدأ منذ مساء الأحد هجومًا عسكريًا على مدينة درنة، التي تُعد معقل الجماعات الإرهابية المتطرفة شرق ليبيا، وذلك تمهيدا لإطلاق عملية عسكرية واسعة لتحريرها من الإرهاب خلال الأيام القليلة القامة، وسط تحذيرات من إمكانية استهداف المدنيين بالمدينة.

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