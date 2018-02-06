3 نصائح لإبعاد الصدأ عن سيارتك شتاءً

عندما تختلط الأمطار والرياح المحمّلة بالأتربة والرطوبة بالهواء، تتشكل عوامل خطرة على جسم سيارتك.

وهذه العوامل الجوية المختلفة والمتقلبة تعمل على تراكم الماء والأملاح على جسم السيارة وظهور الصدأ الذي يسبب تآكل جسم السيارة المعدني؛ لذلك يجب منح السيارة عناية خاصة في فصل الشتاء، والالتزام ببعض الأمور التي ستساعدك على حماية السيارة والخروج من الشتاء دون خسائر، وفق «موتوراتي».

غسل السيارة:

من أهم الأمور غسل السيارة خلال الشتاء، وليس ترك الأتربة والوحل للتراكم عليها كما يفعل البعض، فالأتربة والوحل محمّلة بمعادن مختلفة إضافة إلى الأملاح التي تعمل على تآكل الطلاء ومعادن السيارة. لذلك غسل السيارة بالماء أو البخار لإزالة تلك الرواسب كل فترة أمر مهم خاصة في فصل الشتاء الذي تكثر به نسب الرطوبة والأملاح المتراكمة نتيجة الأمطار المتساقطة والوحل.

تشميع السيارة:

يعتبر تشميع جسم السيارة من الطرق الممتازة لحماية جسم السيارة من الرطوبة والأملاح والغبار المتراكم والوحل؛ فالشمع يمنح السيارة طبقة حماية مناسبة، وذلك بعزل جسم السيارة عن جميع العوامل الجوية المتغيرة.

تغليف السيارة:

تغليف السيارة من الوسائل المستحدثة التي تستخدمها كبرى الشركات لحماية سيارات عملائها بوضع طبقة من البلاستيك الخاص الذي تشبه وظيفته تشميع السيارة، ولكنه يمنح السيارة حماية مضاعفة؛ حيث إنه قادر على حماية السيارة حتى من الخدوش التي تسببها الرمال أو الاحتكاك البسيط بالسيارات الأخرى. ولذلك عملية تغليف السيارة تعتبر من الوسائل المهمة التي يمكنك الاعتماد عليها من أجل حماية سيارتك في فصل الشتاء من الصدأ ومن التغيرات الجوية المختلفة.

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