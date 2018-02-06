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#ليبيا_الآن| أعلن موظفو جهاز إستثمار مياه النهر الصناعي سهل #بنغازي اليوم الثل…

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| أعلن موظفو جهاز إستثمار مياه النهر الصناعي سهل #بنغازي اليوم الثلاثاء، تعليق إعتصامهم عقب تلقيهم وعود بصرف مرتباتهم التي لم يتقاضوها لأكثر من 3 أشهر، مؤكدين بأنهم ليسوا طرفاً في أي نزاع يحصل على المناصب داخل مجلس إدارة الجهاز، وأنهم لا يريدون إلا الحصول على رواتبهم.



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